サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は２日、首都圏４会場で３回戦が行われた。昨夏の全国高校総体優勝の神村学園（鹿児島）は４―０で水口（滋賀）に快勝し、準々決勝に進んだ。前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）は途中出場のＦＷ金子がハットトリック（３得点）を達成するなど５―１で大分鶴崎（大分）に逆転勝ち。尚志（福島）は試合終了間際に得点を決めて１―０で神戸弘陵（兵庫）を破った