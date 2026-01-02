自民党との連立を離脱し、野党となった公明党の斉藤代表は新春恒例の街頭演説に立ち、「日本の政治を進めていきたい」と意気込みを述べました。【映像】公明・斉藤代表、新春演説の様子公明・斉藤代表「大衆とともにそして清潔な政治、この公明党の原点にかえって日本の政治を進めていきたい」斉藤代表は過去最大となった政府の来年度予算案について、「国民の生活への細かい配慮に欠けている面がある」と指摘した上で、今月23