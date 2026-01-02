女優の松田るか（３０）が２日、インスタグラムを更新。脚本家の谷碧仁（たに・あおと＝３４）氏と結婚したことを発表した。松田は「いつも応援してくださっている皆様へ、大切なお知らせがあります」とし、文書を投稿。「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。また「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思