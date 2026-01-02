２０２６年のメジャーリーグは日本人長距離砲の本塁打に注目が集まる。２５年は大谷翔平（ドジャース）が５５発、鈴木誠也（カブス）が３２発でいずれも自己最多を更新。吉田正尚（レッドソックス）も４発を放ち、日本人メジャーリーガーが１シーズンで放った合計本塁打では史上最多となる９１本をマークした。大谷と誠也が本塁打を量産し始めた２３年に吉田を加えた３人で７９発（大谷４４、誠也２０、吉田１５）を放ち、０９