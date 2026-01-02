Ｊ１浦和は２日、湘南へ育成型期限付き移籍していたＦＷ二田（にった）理央、同じく湘南へ期限付き移籍していたＧＫ吉田舜がともに復帰することを発表した。２２歳の二田は、２５年夏から湘南でプレーし、１３試合１得点。浦和を通じて「再びこのクラブの一員としてプレーできることを、心からうれしく思っています。ピッチの上では、常に熱く、誰よりもゴールを目指し、勝利のために全力で走り、闘います。自分にできる全てを