自らの失職に伴う2025年12月14日投開票の静岡県伊東市長選で落選した、前市長の田久保真紀氏（55）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「お正月から景色がうるうる」と、年始の様子をつづった。 【写真】取材対応中に涙ぐむ田久保真紀氏 田久保氏は「今年も一年のスタートは八幡野港の乗り初め式から。大漁旗が大きくはためく碧い空に朝日が昇る瞬間を見ると今年も頑張らないと、と思います」と、伊東市の八