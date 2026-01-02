堺正章の次女で俳優の堺小春が１日、インスタグラムで離婚を公表した。堺は愛犬との散歩写真をアップし「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と離婚を公表。「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。堺は堺正章と岡田美里（０１年に離婚）の次