「全国大学ラグビー選手権・準決勝、早稲田大３１−２１帝京大」（２日、国立競技場）１９年度以来の大学日本一を狙う早大（関東対抗戦３位）が、２大会連続の決勝進出を果たした。昨季決勝の再戦で雪辱を果たし、帝京大（対抗戦４位）の連覇を４で止めた。大田尾竜彦監督は「素直にうれしい。体を張って、やってきたことを出せたので頼もしく見ていました。セットプレーもうまく戦ってくれた。（決勝戦も）生き生きとやって