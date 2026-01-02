2026年はJFLで戦うアスルクラロ沼津は１月２日、齋藤学との契約更新を発表した。これまで横浜FM、愛媛、川崎、名古屋、仙台で活躍した齋藤は、2024年から沼津でプレー。元日本代表でロンドン五輪やブラジルW杯にも参戦した35歳のFWは、クラブの公式サイトで以下のようにコメントした。「新年あけましておめでとうございます。10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、「2025年の悔しさ、苦しさがあったからこ