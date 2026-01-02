第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われ、青山学院大が３年ぶり８度目の往路優勝を果たした。１区で１６位と出遅れ、序盤から苦しい展開となったが、５区の山登りでエースの黒田朝日（４年）が３分超の差をひっくり返し、トップで芦ノ湖のゴールに飛び込んだ。（デジタル編集部）大黒柱の活躍に、原晋監督は声を張り上げた。「１代、２代、３代、４代じゃなくて、『新・山の神』誕生です