女優の榮倉奈々（37）が2日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。前日に続き、貴重なプライベートショットを披露した。1日、榮倉は芝生の上で、夫・賀来賢人におんぶされる2ショットを投稿。この日は別カットを投稿。おそろいのアウター姿で榮倉が満面の笑みで賀来におんぶされるショット披露し「嫌そうに見えるのは気のせいだよね？」とつづった。これにファンは再び歓喜。SNS上には「賀来賢人と榮倉奈々、最高」「昨