嵐の公式インスタグラムが2日に更新され、メンバー5人がそろった新年のあいさつ動画がアップされた。門松やしめ縄をバックに横並びで立った5人は、相葉雅紀（43）が「明けましておめでとうございます」と切り出したのを合図に「嵐でーす！」とあいさつ。その後は大野智（45）が筆を執り、書き初めをスタート。相葉は「うまいなぁ」、櫻井翔（43）は「有段者って感じするよね」とほれぼれ。大野は「ブランクがあるな」としつつも、