女優のキムラ緑子が２日、東京・日本橋三越で三越劇場公演「わが歌ブギウギ笠置シヅ子物語」（齋藤雅文演出、２０日まで）の初日開幕前に鏡開きを行った。ブギの女王として知られる笠置さんを演じるキムラは役のメイク、衣装で登場。けいこのし過ぎか、声はハスキーぎみ。「戦後の日本に歌で力を与えた笠置さんを演じられてうれしい」ときっぱり。そしておなじみのヒット曲「買物ブギー」をアカペラで熱唱。三越の初売りに