◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦神戸弘陵（兵庫）０―１尚志（福島）（２日、浦和駒場）尚志が後半アディショナルタイム、途中出場したＭＦ迫田悠聖（２年）の決勝ゴールで神戸弘陵を１―０と勝利し、７大会ぶりのベスト８進出を果たした。ＣＫからの折り返しを決めた２年生の迫田は「全員が自分の個性をピッチで表現できている。目標の全国制覇に向け、次も勝ちたい」と話した。神戸弘陵は１０番のＭＦ池壱樹、