２０２５年のメジャーリーグでは日本人選手たちが存在感を示した。ドジャースは大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の３人がワールドシリーズ制覇をつかんだ。大谷は３年連続４度目のＭＶＰ。３年連続となる本塁打王は１本差で逃したが、自己最多の５５本塁打を放って、６月に投手復帰するなど、いくつもの伝説的な記録を残した。山本はメジャー２年目でチーム最多の１２勝。防御率２・４９