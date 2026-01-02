幾田りら 幾田りらがこのほど、東京・銀座で行われた『コーチ 銀座 オープニングイベント』に出席した。幾田は今年９月にCOACH（コーチ）のグローバルアンバサダーに就任している。いつもの雰囲気とは異なる、大人なホリデーを意識したファッションで登場した。「全体をブラウンのトーンで統一しました。特に、このケープが羽織るだけで、ホリデーの特別な気持ちになれてワクワクできるのでお気に入りです」コーチ