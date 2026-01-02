◆全国大学ラグビー選手権▽準決勝早大３１―２１帝京大（２日・国立競技場）早大（関東対抗戦３位）が前回王者の帝京大（関東対抗戦４位）を破り、２大会連続の決勝進出を決めた。前回大会決勝のカード再現だったが、早大がリベンジ。帝京大は５連覇を逃した。早大は５分にＳＯ服部亮太（２年）＝佐賀工＝のトライで先制。反則をせず規律よくプレーし、試合を優勢に進めた。３０分には日本代表ＦＢ矢崎由高（３年）＝桐蔭学