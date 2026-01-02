◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)青山学院大学のエース・黒田朝日選手が、山上りの5区で区間記録を大きく上回る驚愕の走り。5位でタスキを受けるも一気に順位をあげ、チームを往路優勝に導きました。タスキを受けてすぐ4位に浮上すると、その後もスピードをあげて走りを進めた黒田選手。5区11.7キロとなる小涌園前地点で、青学大OB・若林宏樹さんの記録した区間記録を1分上回るペースを記録します。スタジオで走りを