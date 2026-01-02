落語家の立川志らくが１日、ＴＯＫＹＯＭＸ「志らく・伯山の言いたい放だい元日ＳＰ」で、昨年の高市政権擁護発言の反響を振り返った。志らくは昨秋の高市早苗総理誕生後に、高市政権を擁護する発言を行ったところ「とたんに『保守の星』みたいになってしまいました」「リベラル側からは自民党の提灯持ちと」と振り返り。「落語家は何でも話題になればいいんですけど、やっぱりイメージ的によくない」と苦笑し「保守の星と