テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。出産時に支えとなった出来事を明かした。少子化がテーマとなり、出産に対して不安があるとの声が上がると、23年11月に長女を出産した弘中アナは「一応2歳の娘がいて。産むまでは凄い不安だったんですけれど」と振り返った。それでも「妊娠しました、これから頑張って出産しま