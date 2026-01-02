鹿沼〜宇都宮市内・国道4号に行きやすい道路栃木県道路公社は2025年12月18日、宇都宮鹿沼道路（さつきロード）が2026年3月18日0時に無料化されると発表しました。どのような道路なのでしょうか。【画像】超便利!? これが無料化される「さつきロード」の位置とルートです！（6枚）さつきロードは栃木県鹿沼市の東北道 鹿沼ICから東武宇都宮線 西川田駅近くの県道3号線「宇都宮環状線道路」（通称：宮環）を結ぶ約1.6kmの有料