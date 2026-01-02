大学は学費が高額ですし、一人暮らしをはじめることも多く、金銭的な負担が大きいために「奨学金」を利用することもあるでしょう。奨学金にもいくつか種類がありますが、ママスタコミュニティのあるママの弟さんは、返済が必要な奨学金を使ったようです。その返済をめぐって、ちょっとした心配事が起きています。こんな投稿がありました。『弟が結婚します。弟は奨学金を借りたので、現在は私の両親が少しずつ返済しています。奨学