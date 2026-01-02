J1アビスパ福岡は2日、DF小田逸稀（27）がJ3松本に完全移籍すると発表した。佐賀県出身で東福岡高出身の小田は2023年に福岡に加入。同年のYBCルヴァン・カップ決勝の浦和戦では途中出場し、クラブのJ1初タイトルに貢献した。昨季は右ひざの手術で長期離脱し、8月31日の柏戦で実戦復帰。計5試合の出場だった。小田はクラブを通じて以下の通りコメントを発表した。「松本山雅FCへ移籍することになりました。高校時代を過ごした第