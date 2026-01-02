◇第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 早稲田大学31-21帝京大学(2日、国立競技場)昨年の決勝カードの組み合わせとなった関東大学対抗戦3位の早稲田大学対同4位の帝京大学との準決勝は早稲田が10点差で勝利しました。早稲田は前半5分、敵陣で攻撃をつなげるとスタンドオフ(SO)・服部亮太選手がパスダミーからランでディフェンスラインを突破し、先制のトライを奪います。しかし前半10分に帝京のHO・梶川尚能選手にトライ