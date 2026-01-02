◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。30年ぶりの総合優勝を目指す中大は、青学大から1分36秒差の3位で往路を終えた。3区で本間