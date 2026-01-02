■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権準決勝早稲田大学 31−21 帝京大学（2日、東京・MUFGスタジアム）全国大学ラグビー準決勝が行われ、早稲田大が帝京大を31−21で下し決勝進出を決め、6大会ぶりの大学日本一へ王手をかけた。準決勝のもう一試合、明治大VS京都産業大はこの後、行われる。昨季は決勝で戦い、帝京が33−15で早稲田を下し4連覇を成し遂げた。今季は準決勝で激突した両チーム。前半5分、早稲田はラインアウ