鈴木義久師（50＝川崎）が2日、川崎競馬2日目5Rをジーカンピオーネで勝利。地方競馬通算500勝を達成した。11年10月3日の初出走から4951戦目。鈴木義師は「毎年メモリアルを迎えられるような成績を残せれば最高。一戦、一戦、大事に。重賞も毎年1、2個は勝ちたい」と意気込んだ。