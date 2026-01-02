俳優のキムラ緑子（６４）が２日、東京・日本橋三越本店で主演舞台「わが歌ブギウギ」（２０日まで三越劇場。２４日〜２月１日、京都・南座）の鏡開きを共演の松村雄基、林翔太、桜花昇ぼる、曽我廼家寛太郎、一色采子、惣田紗莉渚、賀集利樹、松竹の船越直人上席執行役員、丸井良太・日本橋三越本店長と行った。大ヒット曲「東京ブギウギ」で知られ、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロインのモデルにもなった昭和の