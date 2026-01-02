女優の松田るか（30）が2日、X（旧ツイッター）を更新。劇作家の谷碧仁氏と結婚したことを報告した。松田は、谷氏との連名でメッセージを公開し、その中で、「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。「お互いに口数が多く、声も身ぶり手ぶりも大きいことから、物理的にもにぎやかな家になると思います」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「対話に対話を重ね、小さな幸