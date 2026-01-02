笑福亭鶴瓶が、ご褒美を担当するセクシー美女たちの名前を尋ねる“追加要求”を繰り返し、出演者からツッコミが相次ぐ場面があった。【映像】鶴瓶が思わず名前を聞いたコスプレ美女正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。最初に