嵐の櫻井翔（43歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。正月のスペシャルゲストとして番組に登場するも「2度と来ねーよ！」と嘆いた。嵐・櫻井翔と生見愛瑠が正月のスペシャルゲストとして番組に登場。食材が最高級品の“ピン”なのか、それとも激安の“キリ”なのかを当てる「ピンキリ人狼」に挑戦するが、櫻井は全部外してしまう。他の出演者からイジられる中、櫻