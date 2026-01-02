◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大が３年連続８度目の往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れるも、当日変更で５区に入ったエース黒田朝日（４年）が従来の記録を２分近く更新する区間新記録で逆転。往路新記録の５時間１８分８秒をマークした。黒田は「本当に最後の方は無我夢中で全然記憶もない