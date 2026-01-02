◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大の主将で絶対的エースでもある黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」を襲名する激走で、３年連続の往路優勝を飾った。黒田を当日区間変更で５区に起用した原晋監督は、黒田に関して「１代、２代、３代、４代、じゃなくて、新・山の神誕生です！」と大興奮。小田原中