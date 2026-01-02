ＪＲＡは１月２日、トール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝に短期騎手免許を交付したことを発表した。期間は１月４日から２月２７日まで。身元引受調教師は池添学調教師＝栗東＝で、契約馬主は吉田和美さん。同騎手は１９９９年１０月１７日、ドイツ生まれ。２６歳。２０１６年にドイツで騎手免許を取得し、翌年にはイギリスでも騎手免許を取得。２４年には７４勝、２５年には８６勝で２年続けて、ドイツリーディングを獲得して