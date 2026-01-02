［高校選手権・３回戦］１月２日１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦・第１試合の４ゲームが開催され、まずは神村学園、流経大柏、尚志、そして興國がベスト８に名乗りを上げた。過去３度の選手権優勝を誇る東福岡と、初の８強進出を狙う興國が雌雄を決したゲームは、前半26分に動いた。東福岡は敵ゴール前の混戦からエースFWの齊藤が冷静にゴールに蹴り込んだ。終始アグレッシブな姿勢を貫く“赤い彗星”は徐々