１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で流通経済大柏（千葉）と大分鶴崎（大分）がフクダ電子アリーナで対戦した。強力な陣容を揃える優勝候補の流経大柏と、99年度大会以来26年ぶりの16強進出で波に乗る大分鶴崎の一戦。先にチャンスを掴んだのは、流経大柏だ。前半８分、増田大空（３年）の左CKから、メンディー・サイモン友（３年）が力強いヘディングシュートを放つも、惜しくも枠を捉えられない。その後も