【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像などが、まとめて紹介される特別番組『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』が、1月3日19時20分よりNHK総合にて放送される。司会は有吉弘行と鈴木奈穂子アナウンサー。 ■生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける