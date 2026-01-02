函館山ロープウェイの運行会社は、函館山公園の設備に不具合が生じ、水の確保ができないことからロープウェイを当面の間、営業休止することを発表しました。運行会社によると2025年12月31日、函館山公園にある市が管理する水を一時的に貯めておく受水槽に不具合が発生し、その影響でレストランなどの施設で水が使えなくなったということです。受水槽は漏水した可能性があり、12月月31日からきょうも点検が続いています