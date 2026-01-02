5区序盤は、城西大・斎藤選手（4年）、青山学院大・黒田選手（4年）が並走する形で4位・5位争い。その後、青山学院大が抜け出し4位に。大平台のカーブでは、柴田選手（3年）が走る1位中央大と、工藤選手（3年）が走る2位早稲田大の差は29秒。小田原中継所時点での1分12秒差を詰めている。10km（以下kmは区間のkm数）手前、1位が逆転し早稲田大が先頭に浮上。同じく10km手前では、青山学院大が3位に上がる。11.9km地点の小涌園前、1