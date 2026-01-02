西武からポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す高橋光成投手（２８）の状況が厳しくなってきている。交渉期限の４日午後５時（日本時間５日午前７時）が迫る中、米メディア「ＭＬＢ公式」は「彼は少なくともメジャーリーグから１つのオファーを受けている。しかし、２８歳の高橋を今オフ中にメジャーに移籍させるのは不十分かもしれない」と伝えた。同じ西武の今井がアストロズとギリギリで契約合意したが、高橋はそれ以上