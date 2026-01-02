【モデルプレス＝2026/01/02】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが1月1日、自身のInstagramを更新。干支の書き初めを公開し、話題を呼んでいる。【写真】46歳タレント「達筆すぎる」様々な書体で書いた“馬”◆篠原ともえ、書き初めを公開篠原は「本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます 書道教室にて毎年恒例の干支の書き初め」と新年の挨拶をつづり、書き初めの写真を投稿。2026年の干支である「馬」を見事にした