今年の干支は「午（うま）」ですが、さらに2026年は、60年に一度しか巡ってこない『丙午（ひのえうま）』の年です。「丙午」というと、「丙午生まれの女性は気性が激しい」「気が荒いのでうまくいかない」「男を喰い殺す」などの物騒な迷信が、江戸時代から昭和まで存在していたのはご存じでしょうか。もちろん、何の根拠もないただの迷信ですが、丙午生まれの女性は縁談を断られたり、嫁ぎ先を探すのに苦労をしたそう。さらに、こ