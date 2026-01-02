2025年末～26年のお正月に宝塚歌劇団OGのおめでたい“ご報告”が相次いだ。 【写真】元トップスターが妊娠！大きなお腹を披露 大晦日の“ご報告"は元宙組トップ娘役の陽月華(45)、元月組娘役・咲希あかね(40)、元花組男役の矢吹世奈(31)、元星組娘役の彩園ひな。元日には月組トップスターの龍真咲(43)、元宙組トップ娘役の実咲凜音(36)がそれぞれインスタグラムに結婚や出産などを報告した。 陽月は「