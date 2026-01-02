元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の山崎円美さんが戸籍上の性別変更と結婚を発表した。２日までにインスタグラムで「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます」と書き出し、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」とウェディングフォトをアップ。「実はサッカー選手を引退できた１番の理由はこの夢を叶える為でした」と