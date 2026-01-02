ドジャース・大谷翔平投手（３１）の２０２６年シーズンにはどんなドラマが待っているだろうか。７月には３２歳となる二刀流男。少しずつベテランの域にも足を踏み入れているとあって「トレーニングの反応的にも体的には今がピークあたりなのかなと思っている。このオフシーズンの過ごし方次第でどこまで持って行けるのかなというのが変わるんじゃないかなと思っています」と口にしていた。まず狙うのは２つの頂点だ。まずは