女優の郄石あかり（23）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。紅白歌合戦出演時の衣装を公開した。郄石は「あけましておめでとうございます！」とコメントし、12月31日に生放送された「第76回NHK紅白歌合戦」でゲスト審査員を務めた際のワンピースの衣装姿を公開。さらに、「紅白歌合戦、ありがとうございました。余韻で胸がいっぱいです。このような気持ちを胸に新年を迎えることができて幸せです。本年も