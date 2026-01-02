お笑いトリオ「ネプチューン」堀内健（56）が1日放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評正月SP！」（午後11・55）に出演。テレビ東京の未来について語った。「2026年のテレ東はどうすればいい？」をテーマにテレ東の未来についてトークを展開。タレントの伊集院光が「意外にホリケンはテレビ界のこと考えているよな。こうあるべきだとかこうなっちゃうんじゃないかとかあるでしょ？」と聞くと、大笑いした