お笑い芸人・東野幸治、俳優・寺島しのぶらが、あす3日放送のMBSテレビ特番番『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』（後3：30〜4：30※関西ローカル）に出演し、同世代トークで盛り上がる。【集合ショット】50代になりました…東野幸治、寺島しのぶ、松嶋尚美、カンニング竹山、大畑大介ゲストには、松嶋尚美、カンニング竹山、大畑大介を迎え、50代だからこそ共感できる悩みや、これからの人生観に