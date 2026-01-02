13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日放送された。番組冒頭を飾ったのは、21年11月に呼吸不全で亡くなった占術家の細木数子さんが出演した放送回だった。「伝説の名勝負」と題し、細木さん出演回が復刻された。細木さんは1000万円獲得した際の使い道として「新潟中越地震の被災者に寄付したい」と語っていた。その後、昨年亡くなったMCみのもんたさんと丁々発止のやりとりを展開