誰より自分が一番、自身の伸びしろを強く信じている。１年目を終えた広島・佐々木泰内野手（２３）は「あと一歩。殻を破れば、一気にいける」と言い切り、鍛錬のオフを過ごしている。１１月には侍ジャパンの一員として強化試合・韓国戦に出場した。辞退者の代役サポートメンバーではあったが、２試合にフル出場し、８打数３安打で４打点。新井監督は「強化試合とはいえ、ああいう舞台で結果を出せるというのは、本人がそういう